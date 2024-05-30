نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر: أجواء مستقرة وموجة حر تبدأ الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ليوم الخميس، حيث تشهد البلاد أجواء مستقرة مع طقس حار على أغلب المناطق، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 1.5-2.5 متر.

توقعات الطقس غدًا الجمعة 31 مايو 2024

أعلنت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم الجمعة 31 مايو، سترتفع درجات الحرارة تدريجيًا، مما يؤدي إلى دخول البلاد في موجة حارة إلى شديدة الحرارة على معظم الأنحاء.

حالة الطقس من الجمعة 31 مايو إلى الثلاثاء 4 يونيو

أوضحت الهيئة أنه من الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل، سيشهد معظم أنحاء البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الجمعة على مناطق الجمهورية

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 درجة مئوية

- السواحل الشمالية: 35 درجة مئوية

- جنوب سيناء: 37 درجة مئوية

- شمال الصعيد: 36 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: 41 درجة مئوية

تدعو الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الأيام المقب