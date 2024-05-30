نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية من يوم السبت المقبل.. تقليل زمن التقاطر بالخط الثالث للمترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة "أر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو"، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT عن تقليل زمان التقاطر داخل محطات الخط الثالث.

وقالت الشركة، في بيان قبل قليل، إن زمن التقاكر سيكون كل 4.5 دقيقة بدلًا من 5.5 دقيقة من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات خلال ساعات الذورة، و9 دقائق بدلًا من 11 دقيقة من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج خلال ساعات الذروة.

وتم تحديد ساعات الذروة من محطة عدلي منصور إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج من 6 صباحًا إلى 10 صباحًا، ومن 1 ظهرًا إلى 6 مساءً.

كما تم تحديد ساعات الذروة من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلي منصور من 7 صباحًا إلى 11 صباحًا، ومن الساعة 2 ظهرًا إلى 7 مساءً.

ويبدأ تنفيذ هذا القرار من يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو وحتى بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، في ضوء تقديم أفضل الخدمات الممكنة للركاب.