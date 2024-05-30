نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 721 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية بالجيزة.. استعلم الآن عن النتيجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن721 طالبا بالصف الثالث الإعدادي حصلوا على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

ويتاح الأن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة للاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

-الدخول على الموقع من هنـــــــــــــــــا

– كتابة رقم جلوس الطالب

-الضغط على عرض النتيجة

جدير بالذكر، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 ( الدور الأول للفصل الدراسي الثاني) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87،05%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96،97% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94،29% ولمدارس المكفوفين 100 %.

كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92،27 % والشيخ زايد 91،98% والوراق 91،17 % والدقي 90،87% والعجوزة 90،69% وشمال الجيزة 89،60% والعمرانية 88،97% والصف 88،46% و٦ اكتوبر 88،37% وجنوب الجيزة 88،03% ومنشأة القناطر ٨٧،٧٥% والبدرشين 87،29% واطفيح 86،62% وحدائق أكتوبر 86،49% والعياط 86،32% وكرداسة 85،53% وبولاق الدكرور 82،27% وأبو النمرس 80،78% وأوسيم 80،55% والحوامدية 78،42% والواحات البحرية 76،30%