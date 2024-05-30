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السبت.. “الصحفيين” تنظّم احتفالية شرح مناسك الحج لبعثة النقابة

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أحمد جودة - القاهرة - تنظّم لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين، احتفالية دينية بمناسبة سفر بعثة النقابة لأداء فريضة الحج لهذا العام (1445هـ - 2024م) السبت (1/6/2024م) الساعة الواحدة ظهرًا بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

وتستضيف اللجنة فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف؛ لشرح المناسك والرد على استفسارات الزملاء، ويتم تسليم تأشيرات الحج مع هدايا رمزية للحجاج.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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