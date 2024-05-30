نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. “الصحفيين” تنظّم احتفالية شرح مناسك الحج لبعثة النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين، احتفالية دينية بمناسبة سفر بعثة النقابة لأداء فريضة الحج لهذا العام (1445هـ - 2024م) السبت (1/6/2024م) الساعة الواحدة ظهرًا بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

وتستضيف اللجنة فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف؛ لشرح المناسك والرد على استفسارات الزملاء، ويتم تسليم تأشيرات الحج مع هدايا رمزية للحجاج.