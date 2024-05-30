نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كشوفات PDF.. أوائل الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بالدرجات كاملة في محافظة الجيزة (اعرف نتيجتك الآن بـ رقم الجلوس) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ظهر اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29% ولمدارس المكفوفين 100%.

كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92،27%، الشيخ زايد 91،98%، الوراق 91،17%، الدقي 90،87%، العجوزة 90،69%، شمال الجيزة 89،60%، العمرانية 88،97%، الصف 88،46%، 6 أكتوبر 88،37%، جنوب الجيزة 88،03%، منشأة القناطر 87.75%، البدرشين 87،29%، أطفيح 86،62%، حدائق أكتوبر 86،49%، العياط 86،32%، كرداسة 85،53%، بولاق الدكرور 82،27%، أبو النمرس 80،78%، أوسيم 80،55%، الحوامدية 78،42%، الواحات البحرية 76،30%.

كشوفات PDF.. أوائل الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بالدرجات كاملة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كشوفات PDF أوائل الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بالدرجات كاملة في محافظة الجيزة، وجاءت كما يلي:

نتيجة إعدادية الجيزة الآن بـ رقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، نتيجة الصف الثالث الإعدادي، نتائج الامتحانات، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة، يبحث الكثير عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة، بالتزامن مع انتهاء ماراثون الامتحانات وانتظار أولياء الأمور والطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الثاني "الترم الثاني" محافظة الجيزة بالاسم أو رقم الجلوس.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، وتنشر بوابة دوت الخليج، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الثاني "الترم الثاني"، الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن نتائج الامتحانات، في المديريات المتعلقة بمحافظة الجيزة، وجاءت كالتالي:

نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني 2024 بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة الهرم التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني 2024 بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة أكتوبر التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا.

نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني 2024 بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة الشيخ زايد التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني 2024 بالاسم أو رقم الجلوسالجلوس - إدارة الدقي التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني 2024 بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة جنوب الجيزة التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني 2024 بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة العجوزة التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني 2024 بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة الوراق التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة أطفيح التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة العمرانية التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني 2024 بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة الصف التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة بالاسم أو رقم الجلوسالجلوس - إدارة شمال الجيزة التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة بولاق التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا.

نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني 2024 بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة العياط التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة الحوامدية التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني 2024 بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة البدرشين التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة منشأة القناطر التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة كرداسة التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا.

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. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة أوسيم التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا .

. نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني 2024 بالاسم أو رقم الجلوس - إدارة أبو النمرس التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من هــنـــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة

ونقدم نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة بالاسم أو رقم الجلوس وفي محافظات الجمهورية، فور اعتمادها من المحافظين مباشرة، ويتم نشرها بشكل مبسط ويمكن للطالب الحصول عليها بالبحث عن طريق منصة امتحانات مصر بالاسم أو رقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 - محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني Natiga.Giza.. وتعد محافظة الجيزة، من محافظات مصر، وعاصمتها مدينة الجيزة التي أنشئت سنة 20هـ مع الفتح الإسلامي لمصر. وتعد محافظة الجيزة إحدى محافظات القاهرة الكبرى الثلاث جنبا إلى جنب مع محافظتي القاهرة والقليوبية.

