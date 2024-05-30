نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قومي المرأة يختتم معسكر "أنا وبابا" لتقوية الروابط الأسرية بمحافظة المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات معسكر "أنا وبابا" الذي نظمه بالتعاون مع مؤسسة ويل إسبرنج، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك بهدف تقوية الروابط الأسرية بين الأب وبناته وأبنائه، واستهدف عدد من الأئمة والقساوسة وأبنائهم وبناتهم بمحافظة المنيا.

وأكدت الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس أن هدف المعسكر هو تعزيز الروابط الأسرية بين الأب وبناته وأبنائه، وتشجيع الحوار البناء والتفاهم المتبادل، للوصول إلى علاقات أسرية سليمة، وتنشئة أفضل للأطفال، لافتة إلى أن الشعار الأساسي للمبادرة هو “ بنأثر في اللي بياثر”.

وأكد على أن اختيار الأئمة والقساوسة تحديدًا بهدف نشر قيم الأبوة الايجابية كونهم مؤثرين في مجتمعاتهم المحلية.

تضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة والألعاب الترفيهية التى تشترك فيها الأباء وأبنائهم وبناتهم.