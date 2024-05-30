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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.7%

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 03:32 مساءً - اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح 84.7% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالب وطالبة، حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦.

 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣ %.

 

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥ %، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩ % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.

 

 

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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