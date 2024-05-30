محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.7%

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 03:32 مساءً - اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح 84.7% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالب وطالبة، حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣ %.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥ %، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩ % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.