نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر لجامعة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجامعة تحت عنوان "التحالف ‏والشراكات" والذي يقام تحت رعاية ا.د أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وألبارو ايرانثو جوتييريث سفير مملكة إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية، وكيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، وآخرين.

وفي كلمته خلال المؤتمر أكد رئيس الجامعة أن هذا المؤتمر ليس مجرد تجمع علمي، بل هو منبر للتفاعل والتعاون بين العقول المبدعة والخبراء المتخصصين من مختلف المجالات، مشيرا إلى تنظيم هذا المؤتمر يأتي تجسيدًا لإلتزام جامعة عين شمس بدورها الرائد في دفع عجلة التطور والإبتكار، إيمانًا بأن الشراكات الفاعلة هي أساس بناء مستقبل مشرق ومستدام.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التفاعل البناء بين كافة القطاعات والكليات، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعة ومختلف الجهات الوطنية والدولية فى مجالات البحث العلمى والتعليم وخدمة المجتمع المصرى، وتسويق مفاهيم الإبتكار وريادة الأعمال بين منتسبى الجامعة من أجل تنشيط كافة المجالات الاستثمارية المصرية، إلى جانب دعم المشروعات التى توفر حياة كريمة للمواطن المصرى من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الغير هادفة للربح، ودعم مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات القومية الكبرى فى المجتمع المصرى.

ودعا المشاركين لاستغلال هذه الفرصة للتواصل، والتفاعل، وتبادل الأفكار، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لجامعة عين شمس العريقة ولوطننا الغالى.

وفي ختام كلمته تقدم رئيس الجامعة بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث البارز، ولكل المشاركين من العلماء والخبراء الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءًا من هذه الفعالية الهامة، متمنيًا أن يكون المؤتمر حافزًا لإطلاق مبادرات جديدة، وأرضية صلبة لتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والبحثية، بما يحقق مستقبل أفضل لجامعة عين شمس، ومجتمعنا، ولبلدنا العظيمة مصر.

وفى كلمتها أكدت أ.د. غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، علي أن موضوع المؤتمر يعد من أبرز القضايا في عصرنا الحالي، حيث أن التعاون والتكامل بين المؤسسات أصبح أمرًا حتميًا لتحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات.

وأضافت أن المؤتمر يأتى استكمالا ومتابعة لاستراتيجية ورؤية متكاملة للجامعة واتساقا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. حيث تم إلقاء الضوء في المؤتمرات السابقة علي دور الجامعة في بناء اقتصاد المعرفة وخلق وتعزيز حياة افضل، وتحديات التحول الرقمي.

كما أن المؤتمر يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومشاركة في تحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالي واتساقا مع المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية" لدعم فكرة التحالفات للتكامل على أكثر من مستوى، والمشاركة في بناء دوائر بحثية متكاملة قادرة على خلق اقتصاد المعرفة وتحقيق طفرة تنموية ذات اثر.

أكدت أنها تتطلع إلي خروج المؤتمر بتوصيات وخطط عمل لتعزيز علاقة الجامعة مع مختلف الجهات الوطنية والدولية فى مجالات البحث العلمى والتعليم وخدمة المجتمع المصرى وطرح أفكار وحلول لتفعيل دور الجامعة كذراع فني للصناعة وتنشيط المجالات الاستثمارية المصرية زراعيا وصناعيا وعلميا.

ووضع آليات لدعم المشروعات والبحوث التطبيقية الداعمة للاستدامة والتى توفر حياة كريمة للمجتمع من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني ومن خلال تعزيز الشراكات التى تخدم المشروعات القومية الكبرى.

وفي هذا الإطار لا تتوقف جامعة عين شمس عن بناء تحالفات وشراكات جديدة وتسعي دوما إلى تجديد الشراكات القائمة وتذليل العقبات والتحديات على المدى القريب والمدى البعيد من اجل مجتمع اكثر استدامة وصمودا ومرونة فى مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل ويشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن



يذكر أن المؤتمر الذى يقام علي مدار يومى الخميس والجمعة الموافق 30- 31 مايو 2024، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين يتضمن مجموعة من الجلسات العلمية المتميزة، التي تتناول موضوعات الشراكات فى الدرجات العلمية المزدوجة والتحالفات مع الشركاء فى مجالات الهندسة وعلوم الكمبيوتر واللغويات، مكافحة الفساد والرقابة والحوكمة، الابتكار والتدريب، الصحة،ادارة الأعمال، العلوم الإنسانية، الآثار، والزراعة، بالإضافة للشراكات مع بعض الجهات الانتاجية المحلية والعالمية التى توفر فرص عمل مبتكرة تساعد فى خلق مناخ من ريادة الأعمال على المستوى الوطنى.

إلى جانب مؤتمر القياس والتقويم التابع للجمعية العلمية للقياس والتقويم - اتحاد الجامعات العربية.

كما ألقت ا. نجلاء قناوى رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة فودافون الراعي الرئيسي للمؤتمر عبرت فيها عن سعادتها بالشراكة مع جامعة عين شمس، مشيرة إنه تم التعاون منذ فترة من خلال مركز الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة عن طريق إقامة بعض الأنشطة المشتركة ودعم وتطوير المهارات

لنحو ٢٠٠٠ طالب وطالبة، وتحسين قابلية التوظيف لهم،

وإعطائهم فرصا للاندماج في المجتمع لتسهيل حياتهم

إلى جانب تقديم عدد من التدريبات وورش العمل.

وشهدت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر توقيع عددًا من بروتوكولات التعاون مما يعزز من مكانة جامعة عين شمس كشريك فاعل ومؤثر في المجتمع الأكاديمي والعلمي، ليبلغ عدد اتفاقيات التعاون مع جهات خارجية وداخلية قرابة 374 اتفاقية وبروتوكول تعاون ، بالإضافة إلى قرابة 137 مشروعات بحثية مشتركة مع جهات خارجية وداخلية

حيث وقع أ.د. محمد ضياء زين العابدين، والسيد / ألبارو ايرانثو جوتييريث سفير مملكة اسبانيا لدى جمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم.

كذلك وقع أ.د. محمد ضياء زين العابدين وأ.د. خالد حمدى عبد الرحمن رئيس جامعة الاهرام الكندية مذكرة تفاهم.

كما وقعت أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور نضال الرمحى رئيس جامعه الزرقاء

برتوكول تعاون علمى وأكاديمي مشترك بين الجامعة وجامعة الزرقاء فى المملكة الأردنية الهاشمية.

ووقعت أ.د. سلوى رشاد عميد كلية الألسن والسيد / مارك هاورد مدير المجلس الثقافي البريطاني عقد شراكة بين الكلية والمجلس.

ووقع أ.د. حسام طنطاوى عميد كلية الآثار وا.د. بيير تالية مدير المعهد الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة مذكرة تفاهم بين الكلية والمعهد

ووقعت أ.د. رانا الهلالى مدير وحدة خدمة الطلاب ذوى الإعاقة وأ. نجلاء قناوى رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة فودافون بروتوكول تعاون مشترك بين المركز والشركة فودافون.

أيضا وقعت أ.د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال، HALUK KARAtAS

اتفاق تعاون مع شركة بيكو.

كما احتفلت الجامعة ببدء الشراكة مع جامعة نبراسكا وكلية الطب، وجامعات يوتاكولون وكاسل مع كلية الهندسة.