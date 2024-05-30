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بعد قليل.. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر هذا الرابط

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتاح لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 الحصول على النتيجة الترم الثاني 2023/2024، غدا الجمعة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

- الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة عبر الرابط التالي www.cairo.gov.eg
- كتابة رقم جلوس الطالب
- الضغط على عرض النتيجة

واعتمد، منذ قليل، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤  بنسبة نجاح ٨٤.٧ % وبلغ عدد المتقدمين  للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالب وطالبة  حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٣.٨%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦  %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣ %.
وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥ %  ، تليها إدارة  شبرا   التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩ % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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