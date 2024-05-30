نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر هذا الرابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتاح لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 الحصول على النتيجة الترم الثاني 2023/2024، غدا الجمعة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

- الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة عبر الرابط التالي www.cairo.gov.eg

- كتابة رقم جلوس الطالب

- الضغط على عرض النتيجة

واعتمد، منذ قليل، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٨٤.٧ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦ %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣ %.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥ % ، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩ % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.