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أحمد جودة - القاهرة - أعرفها دلوقتي بعد اعتمادها رسمياً.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في محافظة القاهرة

أعرفها دلوقتي بعد اعتمادها رسميًا.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في محافظة القاهرة.. شهدت الفترة الأخيرة زيادة في البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول موعد صدور نتائج الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024 وقد أفاد السيد أيمن موسى، مدير عام التعليم بالقاهرة، بأنه تم أعتماد النتيجة من قبل محافظ القاهرة وسيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني قريبا وفقًا لبيان رسمي من نائب وزير التربية والتعليم بالقاهرة، تم تحديد الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج. وسنقدم لكم في هذا المقال الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج فور تأكيدها من قبل محافظ القاهرة.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.7%

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٨٤.٧%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالبا وطالبة حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالبا وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣ %.



وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥% ، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩ % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا .

ستكون الخدمة متاحة بعد اعتماد النتائج رسميًا من قبل محافظ القاهرة.

سيحتاج الطلاب إلى إدخال رقم جلوسهم فقط للاستعلام عن النتيجة.

سيتمكن الطلاب من معرفة المجموع الكلي ودرجة كل مادة.

ستقوم المديرية بإعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة قبل إعلان النتيجة العامة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني



جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.