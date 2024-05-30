نتيجة الإعدادية بالجيزة، عاجل ورسمي.. اعرف نتيجتك في الشهادة الإعدادية بكل سهولة من خلال بوابة دوت الخليج

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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الإعدادية بالجيزة، يبحث العديد من الطلاب واولياء الأمور عن روابط سريعة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، ويأتي ذلك عقب اعتماد محافظ الجيزة لنتيجة الإعدادية الترم الثاني 2024.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة 2024.

نتيجة إعدادية الجيزة2024.. رابط معرفة النتيجة بكل سهولة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٧،٠٥%

نتيجة الإعدادية بالجيزة، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ( الدور الأول للفصل الدراسي الثاني) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٧،٠٥%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات ١٩٠٩٧٧ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين ١٦٥٠٨٦ طالبا وطالبة.

نتيجة الإعدادية بالجيزة، وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ٩٦،٩٧% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94،29% ولمدارس المكفوفين ١٠٠ %.



نتيجة الإعدادية بالجيزة، كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92،27 % والشيخ زايد 91،98% والوراق 91،17 % والدقي 90،87% والعجوزة 90،69% وشمال الجيزة 89،60% والعمرانية 88،97% والصف 88،46% و٦ اكتوبر 88،37% وجنوب الجيزة 88،03% ومنشأة القناطر ٨٧،٧٥% والبدرشين 87،29% واطفيح 86،62% وحدائق أكتوبر 86،49% والعياط 86،32% وكرداسة 85،53% وبولاق الدكرور 82،27% وأبو النمرس 80،78% وأوسيم 80،55% والحوامدية 78،42% والواحات البحرية 76،30%.

نتيجة الإعدادية بالجيزة، كشوفات أسماء الأوائل

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