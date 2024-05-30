جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر الطلابى العلمى الدولى الثانى (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 04:29 مساءً - - المؤتمر يرفع شعار :"الإبداع الطلابي والتكنولوجيا انطلاقة الي مستقبل تمريض متطور" - تشجيع الأبحاث الطلابية وتقييم تأثير إستخدام الذكاء الاصطناعي في تخصصات التمريض المختلفة أبرز توصيات المؤتمر - 15 كلية تمريض علي مستوي الجمهورية من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة تشارك بالمؤتمر

نظمت كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر العلمي الدولي الثانى، تحت عنوان "الابداع الطلابي والتكنولوجيا انطلاقة الي مستقبل تمريض متطور"، وجاء المؤتمر تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة ود. نيفين سمير عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، والدكتورة هدي وحيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وسكرتير عام المؤتمر.

وقال د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن محاور المؤتمر تناولت أثر إلابداع الطلابي في تقدم المنظومة الصحية والبحثية، ودور المؤسسات التعليمية في إكتشاف وتنمية مهارات الإبداع الطلابي لتحقيق التنافسية، والذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير الرعاية الطبية، وأيضا دور المؤسسات التعليمية والقطاع الصحي في دعم ريادة الأعمال نحو تمريض متميز، موضحا أنه أقيم على هامش المؤتمر المعرض العلمي للأنشطة الطلابية، ومعرض الطلاب الوافدين، والمعرض الفني للطلاب المشاركين، وعمل مسابقة فنية رسم حر، على أن يتم إختيار أفضل عمل فني وحصوله علي جائزة أفضل نشاط طلابي.

وأشار د. نهاد إلى انه شارك فى المؤتمر عدد 15 كلية تمريض علي مستوي الجمهورية من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وعدد 4 كليات من خارج مصر من دولة العراق وجامعتي تكريت وأربيل ومن المملكة السعودية وانجلترا وكما يشارك لأول مرة طلاب المعاهد الفنية بحضور الاستاذ الدكتور أحمد أبو زيد مدير معهد التمريض بامبابة والمشرف العام علي التدريب العملي لكل المعاهد الفنية الحكومية والدكتور ايهاب كشكوشة مدرس بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وممثل سفارة دولة فلسطين الاستاذ الدكتور سليم التالولي وممثل سفارة دولة اليمن وعدد من عمداء كليات التمريض بالجامعات الحكومية والاهلية والخاصة علي مستوي الجمهورية وعدد من مديرين التمريض بالمستشفيات الخاصة والحكومية.

وأكدت د. نيفين سمير عميد كلية التمريض أن توصيات المؤتمر الطلابى الدولى لكلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كان من أبرزها تشجيع الأبحاث الطلابية المشتركة في مجال الرعاية الصحية من مختلف كليات الرعاية الصحية وتكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعمل دراسة لتقييم تأثير إستخدام الذكاء الاصطناعي في تخصصات التمريض المختلفة، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرد علي أسئلة الطلاب العلمية، ومراعاة الإطار الاخلاقي في إستخدام التكنولوجيا القائمة علي الذكاء الاصطناعي في مجال التمريض، وتعزيز مجال التعليم التمريضي بالمحتوي العلمي القائم علي الذكاء الاصطناعي لمواكبة المتطلبات العلمية والعملية طبقا للاحتياجات سوق العمل، إدخال المحاكاة مثل الروبوتات وأدوات المساعدة الافتراضية ومراكز الاتصال الذكية أثناء التدريب العملي لطلاب كليات التمريض.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.