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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الإعدادية بشمال سيناء، صادق اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الخميس على نتيجة الشهادة الإعدادية، وتم الإعلان عن أسماء الأوائل.

يترقب الطلاب وأولياء أمورهم بقلق مواعيد ظهور النتائج في مختلف محافظات الجمهورية. وتحرص وزارة التربية والتعليم على الدقة في تصحيح ورصد الدرجات لضمان حصول كل طالب على حقه نتيجة جهوده الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء:

نتيجة الإعدادية بشمال سيناء، توفر وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن النتائج من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع نتائج الشهادة الإعدادية بشمال سيناء.

2. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة في الحقول المخصصة.

3. النقر على كلمة "بحث".

4. ستظهر النتيجة الكاملة للطالب.

نتيجة الإعدادية بشمال سيناء، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال رسالة بنتيجة الطالب عبر تطبيق الواتساب إلى رقم الهاتف المسجل لدى المديرية التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الإعدادية بشمال سيناء.. رابط سريع لمعرفة نتيجتك بكل سهولة من خلال بوابة دوت الخليج

نتيجة الإعدادية بشمال سيناء.. رابط سريع لمعرفة نتيجتك بكل سهولة من خلال بوابة دوت الخليج

أسماء الأوائل فى شمال سيناء

نتيجة الإعدادية بشمال سيناء، أعلنت مدرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن أسماء الأوائل، كما بلغت نسبة النجاح على مستوى المحافظة 81%، حيث جاءت على النحو التالي:

ليلي أحمد عبد المجيد.

كنزي محمد حمدان سليمان.

حسناء حسن كامل، أسما وسام محمود.

مرام احمد علي، محمود سعيد محمود.

خديجة محمد محمود، عبد الرحمن أسامه احمد.

مريم محمد ممدوح.

رواء محمد حسن.

أسما وسام محمود.

محمود سعيد محمود.

الأوائل في إعدادية شمال سيناء| صور

استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات

نتيجة الإعدادية بشمال سيناء، يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات، من خلال الموقع الرسمي للوزارة التربية والتعليم، باتباع مايلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

اختيار كلمة “نتيجة الشهادة الإعدادية” من الخيارات المعروضة.

سيُطلب منك إدخال رقم مقعد الطالب في المكان المخصص له.

انقر على كلمة الاستفسار.

ستظهر تفاصيل نتيجة الطالب في حال ظهورها واعتمادها.

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