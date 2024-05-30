القبض على طالب بكفر الشيخ مسئول عن مجموعة واتس أب تدعى تسريب الإمتحانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات وجود مجموعة على تطبيق"واتس أب"، يقوم القائمين عليها بالإدعاء بقدرتهم على تسريب إمتحانات إحدى المراحل التعليمية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد مساعدة أصدقائه بتلك المرحلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.