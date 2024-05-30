انت الأن تتابع خبر دار الإفتاء تكشف عنه بالاسم.. لن تصدق من هو أول من أطلق على مصر وصف "أم الدنيا" في التاريخ؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت دار الإفتاء المصرية في توضيح نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، أن أول من وصف مصر بـ"أم الدنيا" كان النبي نوح عليه السلام.

وذكرت دار الإفتاء أن هذا الوصف جاء ضمن دعاء قدمه نوح لابنه، حيث دعا بالبركة له ولذريته ولإقامتهم في أرض مباركة تعد "أم البلاد وغوث العباد" والتي يعد نهرها أفضل أنهار الدنيا.

وأضافت دار الإفتاء أن عدد من العلماء والمؤرخين البارزين مثل الحافظ الكندي، المؤرخ البكري، ابن تغري بردي، السيوطي، والمقريزي قد أشاروا إلى هذا الأثر في كتاباتهم. يعكس هذا العبارة العظمة التي تحتلها مصر عبر التاريخ، مما يبرز الدور المميز لهذا البلد والبركات العديدة التي تجود بها.