نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننفرد بنشر حقيقة سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار الأثري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور مع صورة تُظهر اختفاء سيف التمثال الأثري لسيمون بوليفار بوسط البلد.

وتحققت “دوت الخليج” من التمثال وتبين سلامته حيث وجد السيف في مكانه ولم يختف عكس ما هو منشور. ذ

ويبدو أن كاتب المنشور على الفيس بوك قد اعتمد على أخبار قديمة منشورة عام 2013 حيث اختفى سيف التمثال بالفعل في ذلك التوقيت بسبب بعض أعمال الشغل التي كانت تتم في ميدان سيمون بوليفار من فترة لأخرى.

وتم ترميم التمثال بمعرفة الجهات المختصة في ذلك الوقت وهو ما أعاد التمثال إلى حالته الأصلية.

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