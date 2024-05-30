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الحوثيون: نفذنا 12 عملية فى البحر الأحمر والمحيط الهندى خلال الأسبوع الجارى بـ27 صاروخا باليستيا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 06:32 مساءً - أعلن الحوثيون عن تنفيذ 12 عملية في البحر الأحمر والمحيط الهندي خلال الأسبوع الجاري بـ27 صاروخا باليستيا، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 

 

وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا 10 سفن ذات صلة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وأخرى تابعة لشركات كسرت قرار حظر دخول المواني الإسرائيلية.

 

 

 

وكان الحوثيون، أعلن إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 فجر اليوم، الأربعاء، أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب باليمن، وفق نبأ على قناة القاهرة الإخبارية.

 

 

 

وقال الحوثيون، إن عملية إسقاط الطائرة MQ-9 جاءت بعد أيام من إسقاط طائرة أخرى من النوع ذاته فى أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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