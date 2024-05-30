أحمد جودة - القاهرة - عاجل: فتح باب التظلم ..خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة.. مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 في محافظة الجيزة، قد يتساءل بعض الطلاب عن إمكانية التظلم على النتيجة في حال عدم رضاهم عنها.

في هذا المقال، نقدم لكم خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، وفقًا للضوابط والإجراءات المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة



اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، بنسبة نجاح 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

واعتمد محافظ الجيزة ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية، وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92.27% والشيخ زايد 91.98% والوراق 91.17 % والدقي 90.87% والعجوزة 90.69% وشمال الجيزة 89.60% والعمرانية 88.97% والصف 88.46% و6 أكتوبر 88.37% وجنوب الجيزة 88.03% ومنشأة القناطر 87.75 والبدرشين 87.29% واطفيح 86.62% وحدائق أكتوبر 86.49% والعياط 86.32% وكرداسة 85.53% وبولاق الدكرور 82.27% وأبو النمرس 80.78% وأوسيم 80.55% والحوامدية 78.42% والواحات البحرية 76.30%.

شروط التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية:

أن يكون الطالب قد تقدم للاختبارات في جميع المواد الدراسية.

ألا يكون قد تغيب عن أي امتحان دون عذر مقبول.

ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة من قبل لجنة الامتحان.

خطوات التظلم

تقديم طلب التظلم: يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

يجب أن يحدد الطالب في الطلب المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها. سداد الرسوم المقررة: يتم تحديد الرسوم المقررة للتظلم من قبل وزارة التربية والتعليم.

يمكن للطالب الاستعلام عن قيمة الرسوم من الإدارة التعليمية التابع لها.

يتم سداد الرسوم في الخزينة المُخصصة لذلك في الإدارة التعليمية. تسليم الطلب والحصول على إيصال: بعد سداد الرسوم، يتوجه الطالب إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية.

يتم تسليم طلب التظلم والحصول على إيصال سداد الرسوم. تحديد موعد للاطلاع: يتم تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

يجب على الطالب الحضور في الموعد المحدد للاطلاع على الأوراق. البحث في طلب التظلم: بعد انتهاء فترة التظلمات، تتم مراجعة التعليقات والملاحظات التي قدمها الطالب.

يتم البت في طلب التظلم من قبل لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه. إعلان النتائج: يتم إعلان نتائج التظلمات للطلاب.

في حال أحقية الطالب في التظلم وزيادة درجاته، يتم إضافتها إلى النتيجة الأصلية.

يمكن للطالب استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم في حال تم زيادة درجاته.

ملاحظات هامة