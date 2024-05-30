"أطباء القاهرة" تعقد ورشة عمل عن مخاطر السيجارة الإلكترونية

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت نقابة أطباء القاهرة ورشة عمل مكثفة حول خطورة السجارة الإلكترونية، التي يعتبرها الشباب بديلًا أو سيلة للإقلاع عن التدخين، برغم خطورتها على الجهاز التنفسي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب قصر العيني، والدكتور هشام فرهود، مقرر اللجنة العلمية، وعميد كلية الطب السابق بجامعة الأزهر.

وحضر ورشة العمل لفيف من الأطباء في كل التخصصات. قدم الدكتور أشرف العدوي، استشاري الأمراض الصدرية، شرحًا وافيًا عن خطورة السجارة الإلكترونية بالأدلة العلمية.

وحذرت الدكتورة شيرين غالب من خطورة السيجارة الإلكترونية على صحة الشباب، مشيرة إلى أن الأخطار تنتقل عدوى استخدامها بين الشباب باعتبارها دربًا من دروب الموضة أو التقليد الأعمى.

وفي ختام ورشة العمل، سلم كل من الدكتورة شيرين غالب والدكتور هشام فرهود، شهادة شكر وتقدير للدكتور أشرف العدوي على مساهماته العلمية ومشاركته الفاعلة في فعاليات ورش عمل نقابة أطباء القاهرة.