ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بحوزته قاذف أر بى جى و3 بنادق آلية و2 تليسكوب قناصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 07:29 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة، محكوم عليه فى 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية"، ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصه، متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه.

بإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة عليه وضبطه، وعُثر بحوزته على قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف - 3 بنادق آلية – 6 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع نقل".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.