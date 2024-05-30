صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل ميزانية شركة محمد صلاح وأعماله التجارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 08:30 مساءً - ظهرت تقارير أمريكية اليوم الخميس تكشف عن حجم العائدات التي يتحصل عليها محمد صلاح لاعب ليفربول المنتخب الوطني والتي يأتي ابرزها من الشركة الخاصة به والمسئولة عن تطوير العلامة التجارية للاعب.

وكشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، عن حجم العائدات المالية التي يتحصل عليها محمد صلاح سنويا ، وبحسب الصحيفة فإن الحسابات السنوية لشركة محمد صلاح المسؤولة عن التعامل مع شريحة من دخل المهاجم خارج الملعب في الدوري الانجليزي تقدم لمحة سريعة عن الثروة المتزايدة للنجم المصري، واكد التقرير انه يوجد حاليا نحو 25 مليون جنيه إسترليني في الميزانية العمومية للشركة التي يديرها صلاح، مقارنة بـ19.8 مليون جنيه استرليني قبل عام تقريبا.

وبحسب الصحيفة فإن هذا المبلغ يمثل جزءا صغيرا من الأجور التي يحصل عليها صلاح في ليفربول، والتي تقدر بما بين 18 مليون جنيه إسترليني و21 مليون جنيه إسترليني سنويا.

تشير الصحيفة إلى أن رامي عباس مستشار اللاعب ومحاميه منذ فترة طويلة، ذكر العام الماضي أن حقوق الصور والأنشطة التجارية تزيد من أرباح صلاح المجمعة إلى ما يقرب من مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

ومن شأن هذا التقييم، الذي تم تقديمه في دراسة أجرتها كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، أن يدعم النظرية التي تقول إن المصري وصل إلى هذه النقطة في حياته المهنية حيث يمكن كسب أموال خارج الملعب أكثر مما يفعله داخل الملعب.

وتمثل أرباح صلاح التجارية في المملكة المتحدة جزءا صغيرا فقط للرياضي الأكثر شهرة في العالم العربي، الذي يمتلك صفقات طويلة الأمد مع علامات تجارية مهمة، وتنقل الصحيفة عن عباس القول إن كل صفقة تجارية تتراوح قيمتها عادة بين 3.5 مليون جنيه إسترليني و6 ملايين جنيه إسترليني سنويا لموكله.

كما تشير جميع المؤشرات إلى أن صلاح هو اللاعب الأكثر قيمة تجاريا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقول إحسان شاه، الرئيس التنفيذي لاحدي شركات التسويق العالمية: "في جميع أنحاء العالم، أود أن أقول إنه كبير مثل أي لاعب آخر بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار"، فيما يقول دان حداد، رئيس الاستراتيجية التجارية في احدي الوكالات المعنية بالشؤون الرياضية والموسيقية والترفيهية إن "اللاعب الوحيد الذي يمكنه البدء بمنافسة صلاح في الوقت الحالي هو إيرلينج هالاند".

ويضيف أن "فيرجيل فان ديك هو لاعب آخر يمكن ملاحظته في السنوات الأخيرة، حيث أصبح في مقدمة حملات مختلفة للعلامات التجارية، لكن صلاح لا يزال على الأرجح اللاعب الأول من حيث التسويق في الدوري الإنجليزي الممتاز".

محمد صلاح نجم ليفربول