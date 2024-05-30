ريال مدريد يطير إلى لندن لخوض نهائى دورى أبطال أوروبا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 08:30 مساءً - غادرت بعثة فريق ريال مدريد الى العاصمة البريطانية لندن لخوض مباراة بوروسيا دورتموند الألماني المقرر اقامتها مساء غدًا السبت على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

دورتموند ضد الريال

وكان التدريب قبل الأخير لريال مدريد قبل نهائي ويمبلي بمثابة وداع للمدينة الرياضية بعد موسم طويل، وتدرب الفريق تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في ظل غياب ديفيد ألابا وأوريليان تشواميني المصابين.

وتدرب الحارس الأوكراني أندري لونين لليوم الثاني على التوالي منفرداً، دون الاحتكاك بزملائه أو تغيير ملابسه في غرفة خلع الملابس نفسها.

وكانت هذه هي الإجراءات التي اتخذها النادي تجاه الحارس لتجنب أي خطر لانتقال العدوى بعد إصابته بالأنفلونزا التي أبقته في المنزل من الأحد إلى الأربعاء.

وتحسنت حالة لونين وتعافى تماماً، وسيكون بوسعه الجلوس على مقاعد البدلاء في ويمبلي، ولكن لن يكون ذلك قبل يوم السبت عندما يسافر إلى لندن، حيث إنه لن يسافر على متن الطائرة التي تقل الفريق إلى لندن مساء اليوم.

وانتهى أنشيلوتي من إعطاء التعليمات التكتيكية النهائية للاعبيه في التدريبات، في أسبوع ركز فيه على الجوانب المهمة لفريق بروسيا دورتموند، خاصة الانتشار في الملعب لتفادي الهجمات المرتدة للفريق الألماني، كما أعد المدرب المخضرم خطة استراتيجية للتعامل مع الكرات الثابتة.

وضم أنشيلوتى كل اللاعبين لقائمة المباراة النهائية بما فيهم المصابين، قبل مغادرة العاصمة الإسبانية والتوجه إلى لندن لخوض النهائي يوم السبت المقبل.

وجاءت قائمة الريال كالتالى..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، كيبا، فران.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتين.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز.

بعثة ريال مدريد

بعثة ريال مدريد

بعثة ريال مدريد

بعثة ريال مدريد

بعثة ريال مدريد

بعثة ريال مدريد

بعثة ريال مدريد