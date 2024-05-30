هيئة السلع التموينية لـ"اليوم": الدعم النقدى أكثر مرونة ويرتبط بالتضخم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 09:32 مساءً - أكد الدكتور حسام الجراحي نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن التحول للدعم النقدي بدلا من العيني يعطينا مرونة أكثر، موضحا أن الدعم النقدي يعني أن كل مواطن يحدد له مبلغ الدعم وتحديده سيرتبط بمعدلات التضخم.

وأضاف حسام الجراحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، أن "المواطن في الدعم النقدي سيحصل على فلوس ويشتري هو والرقم لن يكون ثابت ويرتبط بالتضخم"، موضحا أن الأمور في نطاقها للحوار المجتمعي للوصول إلى رغبة المجتمع ومدى رغبته في التحول للدعم النقدي أم البقاء على الدعم العيني.

واستكمل: "المستفيدون من منظومة الدعم العيني للخبز 72 مليون مواطن، والمستفيدين من دعم باقي السلع التموينية 69 مليون مواطن".