حماس: أبلغنا الوسطاء اليوم استعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة حال أوقف الاحتلال حربه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 09:32 مساءً - قالت حركة حماس، إنها أبدت "مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة، وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء في السادس من مايو الماضي".

وأشارت الحركة الفلسطينية فى بيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلى "استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني، ورد على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء".

وشددت حماس على أنها والفصائل الفلسطينية "لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا"، وقالت: "أبلغنا الوسطاء اليوم موقفنا الواضح أنه في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة استعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة".