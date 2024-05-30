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التموين: حصة المواطن من الخبز 5 أرغفة في اليوم و150 رغيف في الشهر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 09:32 مساءً - أكد الدكتور أحمد كمال المتحدث باسم وزير التموين، أن الدعم مستمر وإن اختلفت طريقة تقديمه وفي ثبات لحصة المواطن وهي 5 أرغفة و150 رغيف في الشهر، مشددا على أنه لا يوجد تغيير في الحجم ووزن الرغيف، 90 جراما مع تشديد الرقابة عليه ومنظومة نقاط الخبز كما هى.

 

وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن ما سيتم توفيره من دعم الخبز سيذهب لأمور أخرى، ومنها تعزيز الحماية الاجتماعية، موضحا أن ما يحدث هو ترشيد للدعم وحسن استغلال للمورد ويعاد تقديمها للمواطن الذي يستحق الدعم.

 

وتابع: "الدولة ستظل تتحمل 84% من الدعم على الخبز من قيمة دعم رغيف الخبز وزيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية وضمان وصول الدعم لمستحقيه".

 

 

 

 

 

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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