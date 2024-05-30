السكة الحديد تعلن إيقاف بعض القطارات غدا الجمعة.. اعرف التفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 10:28 مساءً - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف تشغيل بعض قطارات الركاب بصفة مؤقتة أيام الجمع والعطلات الرسمية وذلك نظرًا لضعف المشغولية بالقطارات من قبل الركاب.

وبناء عليه فقد قررت الهيئة الآتى: -

أولًا: اعتبارًامن يوم الجمعة 31 / 5 / 2024:

- إيقاف قطارات 744 و745 و746 على خط الأقصر / نجع حمادى وبالعكس.

- إيقاف قطارى 751 و752 و755 على خط الأقصر / أدفو وبالعكس.

- إيقاف قطارى 1024 و1025 و1028 و1029 على خط أسوان / السد العالى وبالعكس.

- إيقاف قطار 750 على خط أدفو / أسوان وبالعكس.



ثانيًا: سيترتب على ذلك إعتبارًا من اليوم الخميس 30 / 5 / 2024:



- إيقاف قطار 749 على خط الأقصر / نجع جمادى وبالعكس.

- إيقاف قطار 758 على خط الأقصر / أدفو وبالعكس.

- إيقاف قطار 759 على خط أسوان / أدفو وبالعكس.