متحدث الوزراء: نستهدف زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص لـ65%

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 11:30 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بـ200 مستثمر عالمى من 110 شركات استثمارية فى قطاعات مختلفة، يأتي في إطار الحرص الدائم على جذب الاستمثار الأجبنية والترويج للمناخ الاستثماري، والحرص على التواصل مع أكبر عدد ممكن من المستثمرين.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الـ 200 مستثمر يمثلون 110 شركة في قطاعات مختلفة من عدة دول، بينها دول عربية وأفريقية وأمريكية، والاجتماع هام في ظل ما تضمنه من شرح للخطوات الإصلاح التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد شرح الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين، وهناك تواصل مع المستثمرين في حالة رغبة أي مستثمر في مزيد من التفاصيل عن استثمار أو صناعة معينة، مشددًا على أن الحكومة تسعى لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجنمالى استثمارات الدولة لـ 65% خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وحول خطة رفع الدعم عن الكهرباء، قال: "سيتم البدء في وضع خطة سنوية على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا وسيتم مراعاة محدودي الدخل".