الأهلي يتوج بدوري السوبر للمحترفات لكرة السلة "سيدات"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 11:30 مساءً - توّج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي "سيدات" ببطولة دوري السوبر للمحترفات، عقب الفوز على سبورتنج، في ثالث مباريات النهائي الذي أقيم بنظام best of5.
وواصل الفريق تفوقه في سلسلة النهائي، بعد أن قدم أداءً مميزًا وسيطر على مجريات اللعب، وتميزت لاعبات الفريق بالدفاع المنظم والهجوم السريع والرميات المتقنة.
تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 19-12 ثم انتهت الفترة الثانية بتأخر الأهلي بنتيجة 31-28، وفي الفترة الثالثة تعادل الفريقان 45-45، وفي الفترة الرابعة عاد التعادل ليفرض نفسه في الثواني الأخيرة لتنتهى بنتيجة 66-66. ليحتكم الفريقان إلى شوط إضافي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 79-75.
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى على سبورتنج بنتيجة 83-68، وأكد تفوقه في المباراة الثانية بنتيجة 89-79، قبل أن يفوز في المواجهة الثالثة ويحسم اللقب لصالحه.
وخلال الموسم الجاري، توج فريق سيدات السلة ببطولة كأس السوبر المصري، وكأس مصر، قبل أن يتوج بلقب دوري السوبر للمحترفات.