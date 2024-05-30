التعليم: مواصفات امتحانات الثانوية العامة لن تتغير عن العام الماضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 11:30 مساءً - قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم عملت على عدد من المحاور قبل بداية العام الدراسي، كان أبرزها تشكيل لجنة مركزية لمراجعة التحويلات الخاصة بالثانوية العامة من مدرسة إلى أخرى.

أضاف زلطة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc: "وقتذاك استقبلنا ما لا يقل 12675 طلباً، وتم قبول 4824 طلبات، ومنذ أكثر من شهر ونصف كان هناك توجيهات واجتماعات وإجراءات من قبل الوزير رضا حجازي، بشأن الامتحانات، أبرزها مراجعة الصيانة في اللجان والتأكيد على وجود كاميرات مراقبة واستخدام أدوات حديثة لكشف الغش الإلكتروني داخل اللجان".

وأوضح: "جاري تدريب رؤساء اللجان والمراقبين على كيفية التعامل مع الطلاب داخل اللجان، وهناك إجراءات أخرى خاصة بمواصفات الامتحان، وجرى التأكيد على أن مواصفات الامتحانات للعام الحالي هي نفس مواصفات العام الماضي".

وأتم: "منذ أكثر من أسبوع أصدرنا على الصفحة الرسمية للوزارة، فيديو توضيحي لكل الخطوات المتعلقة بكتابة البيانات للطلاب، وكيفية الإجابة في ورقة البابل شيت والأسئلة المقالية".