نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الثانوية العامة، تعرف على التوقعات والأوراق المطلوبة للثانوية العامة محافظة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنسيق الثانوية العامة، يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن معرفة تنسيق الثانوية العامة 2024، لخريجي الصف الثالث الإعدادي بمجميع المحافظات خاصة محافظة القاهرة، وذلك بالتزامن مع ظهور نتيجة الهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في المحافظات التالية: بورسعيد، القاهرة، الجيزة، شمال سيناء.

تنسيق الثانوية العامة، وتعتبر الثانوية العامة من أهم المراحل الدراسيه للطلاب، وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة.



تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة

تنسيق الثانوية العامة، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بدأ البحث حول معرفة تنسيق دخول الثانوية العامة للعاك الدراسي المقبل 2024-2025.

تنسيق الثانوية العامة، والجدير بالذكر أنه عقب ظهور النتيجة للشهادة الإعدادية يبدأ التقديم على الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل بعد معرفة الستنيق المحدد لقبول الطلاب بالثانوية العامة 2024-2025.

ووصل تنسيق الثانوية العامة في محافظة القاهرة العام الجاري بمجموع 240 درجة للطلاب.

تعرف على تنسيق الثانوية العامة في مختلف المحافظات

إليكم تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات:

محافظة الشرقية: 238 درجة.

محافظة الجيزة: 218 درجة.

محافظة المنيا: 230 درجة.

محافظة أسيوط: 240 درجة.

محافظة القليوبية: 240 درجة.

محافظة الغربية: 236 درجة.

محافظة المنوفية: 230 درجة.

محافظة الإسماعيلية: 230 درجة.

محافظة الإسكندرية: 225 درجة.

محافظة كفر الشيخ: 252 درجة

محافظة دمياط: 230 درجة.

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