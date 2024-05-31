تنسيق الثانوية العامة بورسعيد.. تعرف على التنسيق بعد الإعدادية والأوراق المطلوبة

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أحمد جودة - القاهرة - تنسيق الثانوية العامة بورسعيد، يبحث كافة أولياء الأمور والطلاب عن تنسيق الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب انتهاء امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية واعتماد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

تنسيق الثانوية العامة بورسعيد، تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة بورسعيد، ويأتي ذلك ضمن اهتمام البوابة بتوفير كافة المعلومات التي يبحث عنها الطالب وأولياء الأمور في تلك الفترة على مدار اليوم والساعة.

تنسيق الثانوية العامة بورسعيد 2024

تنسيق الثانوية العامة بورسعيد، اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية منذ عدة أيام بنسبة نجاح وصلت إلى 85.1%، عقب الانتهاء من الامتحانات بنظام «البابل شيت»، الذي يتم تصحيحة إلتكرونيًا فور الإنتهاء من الامتحانات.

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024-2025 والاوراق المطلوبة لتقديم في الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة..تنسيق الثانوية العامة 2024 بالدرجات في جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة بورسعيد

تنسيق الثانوية العامة بورسعيد، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الدكتور محمد عبد التواب، أن سوف يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة بالمحافظة، فور الإنتهاء من تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراس 2023-2024.

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تنسيق الثانوية العامة بورسعيد، وأضاف أن فتح باب التظلم الإلكتروني بدأ من يوم الأحد 26 من الشهر الجاري، وسوف يتم استمرار قبول طلبات التظلم لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال الرابط الخاص بالتظلمات فور الإطلاع على نتيجة التظلمات.

تنسيق الثانوية العامة بورسعيد، وجاء ذلك بعد اعتماد مدرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، لنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، وتم الاطلاع على شرائح المجموع، ومن خلالها يتم تحديد التنسيق لدخول الصف الأول الثانوي لعام 2024.

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