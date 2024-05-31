تنسيق الثانوية العامة الوداي الجديد.. اعرف نتسيقك بالثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تنسيق الثانوية العامة الوداي الجديد.. مدرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالوادي الجديد على تحديد مجموع الدرجات، الخاصة بالقبول في المرحلة الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، وجاء ذلك عقب ظهور نتيجة الترم الثاني بالصف الثالث الإعدادي 2024.

تنسيق الثانوية العامة الوداي الجديد.. وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية، كل ماتريد معرفتة عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2024-2025، وذلك للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 بالمجموع المحدد لدخول الثانوية العامة الوادي الجديد.

توقعات تنسيق الثانوية العامة الوادي الجديد

تنسيق الثانوية العامة الوداي الجديد، اعتمد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 للدور الأول بنسبة نجاح بلغت 95.5%.

بالمقارنة مع بيانات العام الدراسي الماضي، نجد أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول بلغت 92.89%، أي أقل بنحو 4% من العام الحالي.

تنسيق الثانوية العامة الوداي الجديد.. تنسيق الثانوية العامة الوداي الجديد

تنسيق الثانوية العامة الوداي الجديد، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد هذا العام 4869 طالبًا وطالبة، نجح منهم 4757 طالبًا، فيما تغيب 12 طالبًا.

تنسيق الثانوية العامة الوداي الجديد، أما في العام الدراسي الماضي، فقد خاض 5022 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني.

تنسيق الثانوية العامة الوادي الجديد

تنسيق الثانوية العامة الوداي الجديد، بمقارنة بيانات العام الدراسي الماضي بالحالي، يُتوقع ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بمدارس الثانوية العامة بنسب ضئيلة من الدرجات، على النحو التالي:

- إدارة الخارجة التعليمية: 244 درجة فأكثر.

- إدارة الداخلة التعليمية: 238 درجة فأكثر.

- إدارة الفرافرة التعليمية: 220 درجة فأكثر.

- إدارة باريس التعليمية: 232 درجة فأكثر.

- إدارة بلاط التعليمية: 221 درجة فأكثر.

تنسيق الثانوية العامة الوداي الجديد، ستعلن المحافظة خلال الأيام المقبلة التنسيق الرسمي للالتحاق بالمرحلة الثانوية، وذلك بعد تقديم مذكرة من مديرية التربية والتعليم واعتمادها من قبل المحافظ.

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