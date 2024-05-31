نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ماراثون الثانوية الأزهرية يبدأ غدا و156392 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 590 لجنة.. والثانوية العامة العامة تنطلق 10 يونيو و745086 طالبا يستعدون لتحقيق أحلامهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ماراثون الثانوية الأزهرية يبدأ غدا و156392 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 590 لجنة.. والثانوية العامة العامة تنطلق 10 يونيو و745086 طالبا يستعدون لتحقيق أحلامهم.. تنطلق امتحانات الثانوية الأزهرية غدا السبت 1 يونيو وتنتهى يوم 15 يوليو القادم، وتم اعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 1 يونيو.

الثانوية الأزهرية 2024

وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو 2024م.

وتتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما تتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بثورة 30 يونيو، ويؤدى طلاب القسم العلمي امتحاناتهم في 16 يوما، بينما القسم الأدبي في 14 يوما.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية فى السطور التالية التفاصيل الكاملة المتعلقة بمواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 كافة المواد وذلك من اجل توفير كافة المعلومات المتعلقة بالجدول الثانوية الأزهرية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

السبت 1 يونيو: امتحان مادة الفقه والحديث.

الاثنين 3 يونيو: امتحان القرآن الكريم.

الأربعاء 5 يونيو: امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

السبت 8 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الاثنين 10 يونيو: امتحان مادة الاستاتيكا.

الأربعاء 12 من يونيو: امتحان الأدب والنصوص.

السبت 22 يونيو 2024: امتحان الفيزياء.

الاثنين 24 يونيو: امتحان مادة التوحيد.

الأربعاء 26 من يونيو: امتحان مادة النحو.

السبت 29 يونيو: امتحان الأحياء.

الإثنين 4 يوليو 2024: امتحان مادة التوحيد.

الخميس 6 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

الاثنين 1 يوليو: امتحان البلاغة.

الأربعاء 3 يوليو 2024: امتحان التفاضل والتكامل.

السبت 6 يوليو: امتحان الديناميكا.

السبت 13 يوليو: امتحان الصرف.

الاثنين 15 يوليو 2024: امتحان التفسير.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي

الأحد 2 يونيو 2024: امتحان مادة الفقه والإنشاء.

الثلاثاء 4 يونيو: امتحان مادة القرآن الكريم،.

الخميس 6 يونيو 2024: امتحان مادة البلاغة.

الأحد 9 يونيو 2024: امتحان الجغرافيا.

الثلاثاء 11 يونيو: امتحان مادة النحو.

الخميس 13 يونيو 2024: امتحان الحديث.

الأحد 23 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

الثلاثاء 25 يونيو: امتحان الفلسفة والمنطق.

الخميس 27 يونيو 2024: امتحان مادة الأدب والنصوص المطالعة.

الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 4 يوليو: امتحان مادة التوحيد.

الثلاثاء 9 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 11 يوليو: امتحان الصرف.

الأحد 14 يوليو 2024: امتحان مادة التفسير.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 من القسم العلمى 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

الثانوية العامة العامة تنطلق 10 يونيو و745086 طالبا يستعدون لتحقيق أحلامهم

في سياق آخر؛ اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول لعام 2024. مع اقتراب موعد الامتحانات، يسعى الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة تفاصيل الجدول ومواعيد الامتحانات، إذ تُعتبر امتحانات الثانوية العامة من أهم المحطات في حياة الطلاب. معرفة المواعيد المحددة للامتحانات أمر ضروري للاستعداد بشكل جيد ومنظم، في اجتماع عقده الدكتور رضا حجازي مع اتحاد طلاب مصر يوم الاثنين 4 مارس 2024، تمت مناقشة واعتماد جدول الامتحانات بشكل رسمي للعام الدراسي 2023/2024. يوفر الجدول الجديد فرصة مناسبة للطلاب للمراجعة والاستعداد لكل مادة، مما يساعد في تحسين أدائهم وتقليل التوتر المصاحب لفترة الامتحانات، والجميع يأمل أن تسير الامتحانات بسلاسة ونجاح، متمنين التوفيق لجميع الطلاب في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتهم التعليمية.

جدول الثانوية العامة 2024

استعد لبناء مستقبلك.. جدول امتحان الثانوية العامة 2024 الدور الأول.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، جدول امتحانات الثانوية العامة الرسمي الدور الأول لعام 2024. وقد تم اعتماد هذا الجدول من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم الخدمات لمتابعينا من الطلاب وأولياء الأمور للصف الثالث الثانوي.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحان الثانوية العامة 2024 الدور الأول.. ويتضمن هذا الجدول تفاصيل مواعيد الامتحانات لكافة المواد الدراسية، مع مراعاة الزمن المخصص للإجابة والمراجعة. وتهدف الوزارة من خلال نشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة الإجابة إلى تقديم الدعم والتوجيه للطلاب لضمان أدائهم الأمثل في الامتحانات، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاطلاع على جدول الامتحانات الرسمي الدور الأول لعام 2024 عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، والبدء في التحضير الجيد لهذه الفترة الحاسمة في مسار تعليمهم.

جدول امتحان الثانوية العامة 2024.. وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة، بهدف توفير الفرصة المناسبة للطلاب للمراجعة. وأشار إلى أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل. وهذا يمنح الطلاب فرصة كافية لإجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع، التي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024 اليوم التاريخ التوقيت الزمن المادة الشعبة الاثنين 10-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا ساعة ونصف التربية الدينية العامة من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً ساعة ونصف التربية الوطنية العامة الأربعاء 12-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا ساعة ونصف الاقتصاد العامة من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً ساعة ونصف الإحصاء العامة إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15-6-2024 إلى يوم الخميس 20-6-2024 السبت 22-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات اللغة العربية العامة الثلاثاء 25-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان اللغة الأجنبية الثانية العامة السبت 29-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الفيزياء العلوم والرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات التاريخ الأدبية الثلاثاء 2-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات اللغة الأجنبية الأولى العامة السبت 6-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الكيمياء العلوم والرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الجغرافيا الأدبية الأربعاء 10-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الجيولوجيا والعلوم البيئية العلوم من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الجبر والهندسة الفراغية الرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات علم النفس والاجتماع الأدبية السبت 13-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان التفاضل والتكامل الرياضيات الأربعاء 17-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الأحياء العلوم من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الإستاتيكا الرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الفلسفة والمنطق الأدبية السبت 20-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الديناميكا الرياضيات

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة. كما أكد أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية يهدف أيضًا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

استعد لبناء مستقبلك.. جدول الثانوية العامة 2024 "امتحانات القمة"، جدول امتحان الثانوية العامة 2024 الدور الأول "جهز نفسك واستعد".. واستعرض الوزير الاجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

استعد لبناء مستقبلك.. جدول الثانوية العامة 2024 "امتحانات القمة".. ولفت الدكتور رضا حجازي، إلى أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي إجراءات مكثفة وأكثر تطورًا لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله. شدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ستكون بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة لتكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل. كما أكد الوزير على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

استعد لبناء مستقبلك.. جدول الثانوية العامة 2024 "امتحانات القمة".. وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستُجرى بنظام الكتاب المفتوح "open book" كما كانت في العام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية كل امتحان، وسيسلمه للمراقب في نهايته. وأشاد اتحاد طلاب مصر بجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والذي يمنح الطلاب فرصة مناسبة للمراجعة قبل كل امتحان.