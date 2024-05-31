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أحمد جودة - القاهرة - تواصل مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم، عمليات التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية لعام 2024. يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإعلان النتيجة بمجرد اكتمال أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

نتيحة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية بتوجيه من محمد بحيري، نائب وزير التربية والتعليم بالمحافظة. شارك نحو 28 ألف طالب وطالبة في الامتحانات، وتم تنظيم 167 لجنة رئيسية في جميع أنحاء المحافظة.

وأفاد بحيري أنه لم ترد أي شكاوى إلى غرف العمليات بشأن سير الامتحانات. وقد تم متابعة عملية تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية، بحضور مديري الإدارات التعليمية وتأمين مشدد من الشرطة والحماية المدنية.

نتيحة الصف الثالث الإعدادي بالإسماعيلية

تم عقد اجتماعات متواصلة مع مديري العموم خلال عملية التوزيع، حيث تم مناقشة السلبيات الملاحظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع وتوفير بيئة ملائمة للطلاب وأولياء الأمور.

يقوم وكيل الوزارة بمتابعة تسليم الأسئلة وسير الامتحان يوميًا من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والفروع الفرعية بالإدارات التعليمية، كما قام بزيارة العديد من اللجان على مستوى المحافظة.

وفيما يتعلق بأعمال الكنترول، أكد الدكتور محمد بحيري أنها تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح الكراسات ورصد الدرجات بشكل فوري، مع التأكيد على الدقة والحرص في هذه العملية.

وأشار إلى أن النتائج ستعلن فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، وسيتم اعتمادها من قبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط.

بمواصلة التزامنا بتقديم الخدمات لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 وأولياء الأمور، ستقوم بوابة فيتو بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني فور إعلانها، مع ذكر الأسماء وأرقام الجلوس. وذلك بعد انتهاء الامتحانات واكتمال عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية.. اعرف نتيجتك بسرعة.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسماعيلية

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