مصدر أمني ينفي زيادة أي رسوم لاستخراج رخصة القيادة وتجديدها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 11:30 صباحاً - نفى مصدر أمني، جملة وتفصيلا صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تداولها البعض على تطبيق الـ «واتس آب» بالهواتف المحمولة بشأن وجود زيادة في رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة اعتبارًا من نهاية شهر مايو الجاري.

وأشار المصدر، إلى أن تلك المزاعم سبق تداولها خلال شهر يوليو عام 2020 بعدد من صفحات الجماعة الإرهابية وتم نفيها فى حينه.

وأكد المصدر، على أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة والأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.