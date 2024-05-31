رئيس الإذاعة المصرية: أكثر من 60 مليون مستمع لإذاعة القرآن يومياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 12:36 مساءً - قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إن الإذاعة المصرية تتكون من 8 شبكات إذاعية وكل شبكة لها دور مهم سابق ولاحق، ومن أهمها شبكات إذاعة القرآن الكريم، والتي تحظى بأعداد مستمعين تزيد عن 50 مليونا وتصل لـ60 مليونا وتزداد يوميا بالملايين، مؤكدا أنها شبكة رائدة تتواكب مع روح العصر.

وأوضح محمد نوار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك تطوير يواكب العصر في إذاعة القرآن الكريم كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على تطوير الخطاب الديني وكان لها هذا التطوير والتحديث، مشيرا إلى أنه تم زيادة التلاوات القرآنية والاستعانة بمتحدثين شباب وبرامج من نوعيات جديد.

وأشار، إلى أن شبكة الشباب والرياضة تحظى بمتابعة كبيرة لاهتمام المصريين العميق بكرة القدم في مصر والمنطقة وشبكة الإذاعة الموجهة أو الإذاعات الدولية والتي بدأت مرحلة جديدة منذ أعوام قليلة وتتحدث ب23 لغة، إضافة إلى الشبكة الثقافية والبرنامج الموسيقي والنخبة والبرنامج الأوروبي المحلي، مؤكدا أن الإذاعة اسهل واسرع وسيلة اعلام وتنتشر بقوة وكثافة والطلب يتزايد يوميا على الترددات الاذاعية.