عبد الحليم قنديل: الصين الشريك التجارى الرئيسى لأهم دول المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 12:36 مساءً - قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن الصين هي الشريك التجاري الرئيس لأهم دول المنطقة، ولا أحد يستطيع أن ينكر دور الصين وروسيا كعضوين دائمين في مجلس الأمن في مساندة القرارات التي تقدمها المجموعة العربية، والتي كان آخرها الذي قدمته الجزائر ولا يزال ينتظر التصويت والخاص بوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف قنديل، في لقائه مع إكسترا نيوز، أن الموقف العربي لا يطلب من الصين أكثر مما تفعله، لأنه لا يفعل سوى ترديد أحاديث مكررة حول الدولة الفلسطينية، إلا أن ما يطلب تحديدا من الدول العربية أن تراجع موقفها مما يجرى فى فلسطين في ضوء هذه التطورات الراهنة.

وتابع: "هناك كيان مارق ودولة كبرى قررت التحول إلى قانون الغابة بدلا من القانون الإنساني، وهذه هي نقطة الضعف الرئيسية في الموقف، وهل يمكن أن تطلب الدول العربية من روسيا والصين أن تقطعا علاقاتهما بإسرائيل من دون أن تقطع الدول العربية علاقاتها بالكيان الصهيوني، فحين تريد أن تنتصر القضية بصدق لا بد أن تنظر في نفسك أولا لترى ما تفعل، ثم تطلب من الآخرين أن يعينوك".