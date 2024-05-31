نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يبحث إمكانية التعاون مع مجموعة "أداني" الهندية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد سوديبتا بهاتاشاريا الرئيس التنفيذي لمجموعة "أداني" الهندية ورئيس تطوير الاعمال التجارية الدولية والمبادرات الاستراتيجية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح " بكافة السادة الحضور، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال التعاون بين القطاعين ( العام والخاص) وعقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص ( المحلية / الأجنبية) لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن، لافتًا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها والوحدات التابعة على تنفيذ توجيهات السيد / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.



عقب ذلك استعرض الوزير "محمد صلاح" الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تقوم شركات الإنتاج الحربي بالعمل على إنتاج معدات توليد الطاقة والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري.



من جانبه أعرب السيد / سوديبتا بهاتاشاريا الرئيس التنفيذي لمجموعة "أداني" الهندية؛ عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والأنظمة الموفرة للطاقة التي من ضمنها استغلال وتوليد الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن مجموعة "أداني" هي مجموعة شركات رائدة في السوق في مجال الأعمال اللوجستية في مجال النقل والطاقة ؛ حيث تقوم بإنتاج ( مولدات وتوربينات الرياح – محطات الطاقة الشمسية – معدات ربط وتوزيع الطاقة – معدات توليد الطاقة الحرارية – نقل وتوزيع الغاز – البتروكيماويات – بالإضافة إلى أعمال التعدين)، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية بالدولة.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد / محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على زيادة تعميق التصنيع المحلي عن طريق التكامل بين القطاع العام والخاص في مجالات التصنيع المختلفة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.



حضر اللقاء كل من المهندس / إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس / محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس / أحمد محمد شكري رئيس القطاعات الفنية، والمهندس / محمد أبو النجا مستشار نائب رئيس الهيئة، و المهندس / حمدي عبد ربه سليمان رئيس مجلس إدارة شركة نظم المعلومات، والمهندس / أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي، الدكتور المهندس/ محمد مصطفى قطاع المشروعات المدنية، والمهندس / إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.