نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة تضرب البلاد: أسبابها وموعد انتهائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب الموجة الحارة الشديدة التي بدأت اليوم الجمعة، وتوضيح موعد انتهائها.

أسباب الموجة الحارة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أن الطقس يتأثر ابتداءً من اليوم بمصادر كتل هوائية مختلفة تمامًا عن تلك التي أثرت على البلاد في الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن هذه الكتل الهوائية الصحراوية ستؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال الأيام المقبلة، مما سيساهم في زيادة درجات الحرارة.

مدة استمرار الموجة الحارة

ذكرت غانم أن الموجة الحارة الشديدة ستستمر طوال الأسبوع المقبل، حيث ستتجاوز درجات الحرارة المعدلات الطبيعية.

اليوم تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، وغدًا سترتفع إلى 36 درجة، ومن المتوقع أن تصل إلى 37 أو 38 درجة في منتصف الأسبوع. وأوضحت أن ذروة الارتفاعات ستكون في منتصف ونهاية الأسبوع.

حالة الطقس المتوقعة للأسبوع المقبل

حسب النشرة الجوية التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى الأربعاء المقبل الموافق 5 يونيو.

ستشهد البلاد درجات حرارة مرتفعة للغاية، حيث تصل في جنوب الصعيد إلى 39 درجة اليوم و44 درجة يوم الأربعاء، مع نشاط رياح على فترات متقطعة.