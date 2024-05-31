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بدء صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الملايين من أصحاب المعاشات، اليوم، في صرف معاشات شهر يونيو 2024، متضمنةً الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15%. 

هذه الزيادة هي الدفعة الرابعة التي بدأت مع معاشات شهر مارس الماضي، وقد بدأ عدد من أصحاب المعاشات الذين تُحول معاشاتهم إلى بنك القاهرة والبنك بالفعل في صرف مستحقاتهم.

موعد صرف المعاشات

وفقًا للموعد المحدد بالقانون، يتم صرف المعاش الشهري في اليوم الأول من كل شهر، إلا أن بعض البنوك أتاحت صرف معاشات يونيو في الساعات الأولى من يوم الجمعة، آخر يوم في شهر مايو، قبل صرفها من البنوك الحكومية.

صرف مستحقات المعاشات

من المقرر أن يتمكن أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم من البنوك بعد الساعة 12 من منتصف ليل السبت، الموافق الأول من يونيو. 

يمكنهم أيضًا استخدام معظم ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك العاملة في مصر لصرف معاشاتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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