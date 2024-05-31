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«القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي وغارات عنيفة لجيش الاحتلال على رفح الفلسطينية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 01:33 مساءً - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بحدوث قصف مدفعي وغارات جوية عنيفة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي وغربي رفح الفلسطينية.

 

كما أطلقت مروحيات الاحتلال النار في محيط الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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