المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بإعلان غزة منطقة منكوبة جراء المجاعة والكارثة البيئية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 01:33 مساءً - طالب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، بضرورة إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة جراء المجاعة والكارثة البيئية التي يعيشها الفلسطينيين.

وحذر الشوا في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، من الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على كافة المستويات، نتيجة انتشار أكوام القمامة وقنوات الصرف الصحي بين خيام النازحين المتكدسة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، حصاره المطبق على كافة مناطق القطاع.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات والمبادئ الإنسانية والأخلاقية باستهدافه للمدنيين الفلسطينيين وكل مقومات الحياة في غزة، مناشدا المنظمات العالمية بسرعة تقديم المستلزمات الطبية بسبب نفاد الكثير من الأدوية.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تحاول جاهدة، انتشال جثامين المدنيين الذين سقطوا تحت ركام منازلهم جراء العدوان الغاشم الذي تواصل على مدار أشهر طويلة، منددا بتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة.