«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» وتوجه قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظة سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 01:33 مساءً - في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، فقد واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك فى كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات.

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة «سوهاج» لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، إذ تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين. كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي. وقد لاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.