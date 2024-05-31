في 24 ساعة.. ضبط 288 قضية مخدرات و206 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85406 أحكام قضائية متنوعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 01:33 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (288) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (322) متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (141.540 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (109 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (27.250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (20.993 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (7.328 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,910 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1.025 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (516 جرام).

عدد (1643) قرص مخدر.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 206 قطعة سلاح نارى بحوزة 177 متهما، وذلك على النحو التالي:

رشاش.

(22) بندقية آلية.

(34) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(144) فرد محلي.

(506) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة.

(209) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85406) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالي:

(337) حكم جناية.

(26210) حكم حبس جزئى.

(4387) حكم حبس مستأنف.

(43062) حكم غرامة.

(11410) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (14) متهم إرتكبوا (8) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (19) متهما.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (34) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (245) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (22346) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.