نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معاشات الصحفيين" تحتفي غدًا السبت برواد المهنة مواليد يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، تنظيم حفل عيد ميلاد جماعي لشيوخ المهنة مواليد شهر يونيو، وذلك في تمام السادسة مساءً غدًا السبت 1 يونيو، في إطار تقليد شهري تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

وقال “عبدالمجيد” إنها فعّالية مبتكرة تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسيخ قيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال، مشيرًا إلى أن الدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة والاحتفاء بهم وتكريمهم.

وأضاف أن الاحتفالية تشهد تكريم الأساتذة الرواد الذين حالت ظروف صحية أو غيرها تواجدهم في الاحتفالات السابقة، وذلك بمشاركة أبناء المهنة من الاجيال المتعاقبة الذين يحرصون على مشاركة الأساتذة احتفالهم.

ودعا عبدالمجيد الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية من مختلف الأجيال للاحتفاء برواد المهنة تعزيزًا لقيم الوفاء وتواصل الأجيال.

وأكد أن اللجنة استحدثت إلى جانب الاحتفال بعيد الميلاد الشهري، صالون تواصل الاجيال الذي يناقش قضايا مهنية بحضور رواد المهنة وزملاء من الاجيال المتعاقبة لنقل الخبرات والخروج بتوصيات تسهم في تطوير الاداء المهني.