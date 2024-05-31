نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم يتفقد حالة الري وتطهيرات الترع بمحافظتى الإسماعيلية والسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس موقع كوبرى السنوسي القديم الجارىإزالته على ترعة السويس بالكيلو ٧٤.٠٠.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الري، اليوم الجمعة، لمحافظتى الاسماعيلية والسويس لتفقد حالة الرى وتطهيرات الترع بنطاق المحافظتين، وذلكفى إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات، وللإطمئنان على حالة الرى خلال فترة أقصى الإحتياجات.

ووجه الدكتور سويلم، خلال الجولة التفقدية، بسرعة إزالة الخوازيق الخاصة بالكوبري القديم داخل القطاع المائي للترعة، والتنسيق بينأجهزة الرى والمحافظة لإزالة كافة التراكمات من داخل القطاع المائي ورفع النواتج من على الجسر لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطريقالمجاور للترعة.

وشدد على ضرورة التنسيق بين أجهزة الرى والمحافظة لتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، ومتابعة أجهزة الرى لإلتزام المزارعينبمواعيد المناوبات المقررة، مع التوجيه بإزالة أى وحدات رفع أو مواسير مخالفة على الترع.

كما وجه الدكتور سويلم بمتابعة أجهزة الرى بالمحافظة لكافة الأراضى ذات التربة الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفةوتبديد مياه لهذه الأراضى.

ووجه أيضا بالتنسيق الدائم بين اجهزة وزارتى الرى والإسكان والمحافظة فيما يخص مناسيب المياه أمام محطة مياه شرب السويس للتأكدمن استيفاء المناسيب المطلوبة أمام المحطة.

وعقب ذلك.. تفقد الدكتور سويلم والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية موقف التطهيرات على ترعة الإسماعيلية.. حيث وجهالوزير بسرعة نهو كافة أعمال التطهيرات علي الترعة، والتوجيه بتركيب صاولة فاصلة بين ادارتى رى القليوبية والإسماعيلية لحجز ورد النيلعلى أن يتم تنفيذ الصاولة بالتشغيل الذاتي بمعرفة الإدارة المركزية للصيانة الوقائية.

كما تم التطرق لموقف تجربة الإستفادة من ورد النيل من خلال إستخدامه فى عمل سماد كمبوست، حيث وجه الدكتور هاني سويلم بتقييمالتجربة الجارى تنفيذها للنظر فى تكرارها حال نجاحها.

IMG_4796

IMG_4795