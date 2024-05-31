«الداخلية» تضبط مواد مخدرة بقيمة 3,4 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – الإسماعيلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة القنطرة.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.. وبحوزته (2,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بلبيس.. وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,450 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.