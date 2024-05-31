الحوثيون: 16 شهيدا و35 مصابا فى قصف أمريكى بريطانى على اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 03:32 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الأمريكي البريطاني، الذي استهدف منطقة الإذاعة وميناء الصليف في محافظة الحديدة باليمن إلى أكثر من 51 شهيدا وجريحا.

وأفاد مكتب الصحة في الحديدة، "باستشهاد 16 مدنيا وإصابة 35 جريحا جراء الغارات الأمريكية والبريطانية على المحافظة ليل الجمعة".

وشن الطيران الأمريكي البريطاني، فجر الجمعة، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظة ومحافظتي الحديدة وتعز.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بأن طائرات أمريكية – بريطانية شنت 3 غارات على منطقة النهدين في مديرية السبعين، وغارة على محيط مطار صنعاء الدولي، وغارتين على منطقة جربان في مديرية سنحان.

وفي الحديدة أفادت تلك الوسائل بأن "العدوان الأمريكي البريطاني" شن 4 غارات على مديرية الحوك، حيث استهدف مبنى الإذاعة في المديرية ما أدى الى ارتقاء شهيدين وإصابة عشرة مواطنين.