نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.. وزارة الهجرة تعلن عن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزيرة الهجرة تثني على جهود وزارة الأوقاف بعد تلبية رغبات المصريين بالخارج للمشاركة بمشروع صكوك الأضاحي

احتفاء بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وانطلاقا من دورها تجاه أبناء مصر في الخارج وتلبية لرغباتهم، سعت وزارة الدولة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، (بلدي - مستورد)، وفقا للسعر الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يتم تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.

وأثنت السيدة وزيرة الهجرة على جهود وزارة الأوقاف، بشأن التنسيق والتعاون المثمر من أحل تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، لافتة إلى أن سيتم إطلاع كافة الجاليات المصرية بالخارج على ما أعلنته وقدمته وزارة الأوقاف هذا العام بشأن صكوك الأضاحي.