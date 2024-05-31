نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإلانفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة العديد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 25 مايو إلي 30 مايو

وتستعرض "دوت الخليج" أبرزها في التقرير التالي:

السبت 25 مايو

وجهت القباج التهنئة لبنت دمياط إيناس الجبالي بطلة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي ورئيس جمعية متحدي الإعاقة.. وتؤكد تعهد الوزارة بدعم ذوي الإعاقة في التمكين والدمج

هذا وأطلق برنامج وعي للتنمية المجتمعية تدريباته لرائدات مطروح والمناطق الحدودية على سبل التغذية السليمة تحت مظلة برنامج "الألف يوم الأولى" بالتعاون مع المعهد القومي للتغذية والبرنامج العالمي للأغذية



كما أطلق وحدات التضامن بالجامعات سلسلة حملات توعوية للطلاب حول الخدمات الاجتماعية والشمول المالي

الأحد 26 مايو

وقدم الهلال الأحمر المصري خدمات للمصابين الفلسطينيين والمرافقين تشمل توزيع حقائب النظافة الشخصية، والملابس، وتقديم خدمات الدعم النفسي، وإعادة الروابط الأسرية



هذا وقامت حملة "هنوصلك" لتسجيل ذوي الإعاقة في قاعدة بيانات موحدة واستخراج بطاقات خدمات متكاملة تنجح في تنظيم 1،723 حملة على مستوى 894 قرية في 23 محافظة

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي برئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف بحث سبل تعزيز التعاون في مجال إقامة المجمعات الإنتاجية وربطها بسلاسل القيمة والاقتصاد التضامني

وللتوسع في الرعاية البديلة الأسرية وشبه الأسرية.. التضامن الاجتماعي أطلق سلسلة تدريبات حول ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة للعاملين بإدارات الأسرة والمرأة والدفاع الاجتماعي في 17 محافظة

الإثنين 27 مايو

وترأست القباج اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لاعتماد اللوائح الخاصة بعمل الصندوق وإطلاق منتجات إقراض متنوعة قبل منتصف العام 2024

وشهدت القباج احتفالية تخريج الدفعة الأولى من مدربي رعاية الطفولة بمراكز خدمات الأسرة والطفولة المبكرة، وتؤكد على أهمية إعداد اعتماد مقدمي الخدمة بدور الحضانة لضمان التطور الشامل والآمن للأطفال أقل من 4 سنوات

وأنتهي صندوق دعم مشروعات منظمات المجتمع المدني من هيكلته الداخلية ووضع خطته الاستراتيجية والتنفيذية، ويستعد لإطلاق قائمة من المشروعات مع بداية العام المالي الجديد

وأكدت التضامن الاجتماعي على وجوب الكشف الطبي المميكن لذوي الإعاقة، وتهيب بجميع المسئولين عدم قبول تقارير طبية يدوية تعزيزًا لحوكمة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

ونظم الهلال الأحمر المصري عددًا من القوافل الطبية تحت مظلة مشروع "سوا"، ويقدم خدمات صحية لإجمالي 2800 في 4 مناطق بالقاهرة الكبرى

الثلاثاء 28 مايو

وشهدت القباج انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. وتعلن عن استعداد الوزارة لتمويل المبادرات التنموية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني ووزيرة التضامن الاجتماعي

كما استقبلت وزير التنمية المحلية لمناقشة سبل الشراكة في مبادرة توطين صناعة الحرير بجمهورية مصر العربية

وأفتتحت الوزارة النسخة الأولى من برنامج "رحلة التميز النسائي" بالتعاون مع مؤسسة EDGE للاستشارات والتدريب بهدف تنمية مهارات المرأة العاملة بوزارة التضامن الاجتماعي

وسلمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة "مشوار" مجموعة من مراكب ومستلزمات الصيد بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة "بر أمان" للصيادين وأسرهم

هذا وأفتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات التدريب المتقدم على منظومة الشكاوى لتنمية قدرات قيادات الوزارة وتحسين جودة منظومة الشكاوى وتؤكد على أهمية تحسين الخدمة وسرعة الرد على شكاوى المواطنين

الأربعاء 29 مايو

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، واستمرار التفويج حتى 9 يونيو المقبل وتوجه بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

كما وجهت القباج بفتح فروع بنك ناصر الاجتماعي استثنائيًا غدا السبت لصرف معاشات شهر يونيو تيسيرًا على أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك

هذا ووقعت اتفاقية تعاون بين التضامن الاجتماعي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتنفيذ 2500 مشروع تمكين اقتصادي لصغار المزارعين وللنساء بمحافظة المنيا لتحسين سبل العيش وتعظيم الأمن الغذائي بالمجتمعات الريفية.

ووصل صندوق مكافحة الإدمان بأنشطته إلي حلايب وشلاتين بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة

الخميس 30 مايو

وتتابع وزيرة التضامن الاجتماعي توسعات مشروعات صندوق "عطاء" في التأهيل المرتكز على المجتمع لذوي الإعاقة بكافة أنواعها للفئة العمرية من سن يوم إلى 18 عامًا

كما وجهت فريق التدخل السريع بسرعة الاستجابة للمسنين المرضى الذين يقيمون بمفردهم بصفة خاصة، ووجوب متابعتهم ونقلهم لدور رعاية إن لزم الأمر حرصًا على حمايتهم في أماكن آمنة

وضاعف برنامج المساعدات الاجتماعية المساعدات النقدية الوقتية للأسر الأولى بالرعاية في انتظار موافقات وتفعيل مرحلة جديدة من قبول مستفيدي تكافل وكرامة

وأطلق برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية المرحلة الثانية من تدريباته تحت مظلة برنامج تنمية الأسرة، وبرنامج "أسرة" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقرى محافظات سوهاج وأسيوط والشرقية والفيوم

كما انطلقت فعاليات النسخة الثانية لهاكاثون (مسابقة) فودافون للذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل بالشراكة مع صندوق عطاء بمشاركة 20 فريق للتصفية وتصعيد الفرق الفائزة.

https://www.facebook.com/share/v/DJKVhbLxL16uMSwi/?mibextid=oFDknk